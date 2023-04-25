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Общество

В Пензе увековечили память Алексея Елистратова, погибшего в СВО

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Инициатива открыть мемориальную доску, посвященную погибшему в ходе СВО сослуживцу - старшему сержанту Алексею Елистратову, принадлежит всему личному составу военной комендатуры Пензы. Он пришел туда в 2012 году, последняя должность - заместитель командира взвода.

«Ездили вместе в командировки, были в Сирии, участвовали в параде в Москве, потом поехали на специальную военную операцию. Мужественный, смелый и добрый, всегда был отзывчивый, всем помогал, надежный друг и товарищ», - рассказал дежурный помощник военного коменданта Евгений Мясников.

«Зарекомендовал себя как добрый и исполнительный военнослужащий, который всегда придет на помощь своим сослуживцам, подскажет и расскажет, как нужно правильно сделать», - сообщил военный комендант военной комендатуры Пензенского гарнизона Сергей Мельников.

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили юнармейцам.

За проявленный героизм в ходе исполнения воинского долга Алексей Елистратов награжден посмертно орденом Мужества.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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