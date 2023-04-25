Только не ТЦ: пензенцы решают судьбу смотровой площадки на Мира

25.04.2023 | 19:44

Жители Пензы спорят по поводу функционального назначения территории смотровой площадки на улице Мира. Своим мнением они делятся по просьбе мэрии в соответствующей группе во «ВКонтакте».

«Как вы считаете, на этом месте лучше оставить смотровую площадку или разместить, к примеру, спортивный, культурный или иной центр общественного характера, торговый объект?» - обратились к горожанам представители администрации.

Большинство участников обсуждения высказываются резко против исчезновения площадки. Горожане не хотят там видеть ни торговый центр, ни «свечку в 25 этажей».

«Смотровая площадка, однозначно. Красивый зеленый уголок!», «Однозначно оставить и благоустроить. Очередной торговый объект там точно неуместен», «Давайте «торговый объект» вообще никогда не включать в обсуждения», - заявили пензенцы.

Один из комментаторов предложил построить культурный центр, «в котором будет постоянная экспозиция, которая показывает, что наш город строился руками разных народов».

Другие пользователи ответили мужчине, что на Западной Поляне уже есть культурный центр - «Дом офицеров»: «От этого кому-нибудь легче? А постоянные экспозиции есть в музеях. Ходите туда почаще и не плодите лишнее. А то получится еще одна Лермонтовская библиотека на окраине города, где она до смерти никому не нужна».

В дискуссию вмешался и депутат регионального Заксобра Павел Куликов.

«ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. Нет, не надо оставлять смотровую площадку, размещаем торговый объект. 2. Да, давайте разместим торговый объект, а смотровую площадку уберем», - сыронизировал он.

По его мнению, «нерационально в городе с таким рельефом не иметь ни одной достойной смотровой площадки». «Все предложенные варианты - это абсурд! Нужно сохранить место и, более того, улучшить за счет, к примеру, подъема смотровой площадки над землей для лучшего обзора. Я уверен, что торговых центров городу и так хватает. Любые центры и объекты можно возвести где угодно. Мест предостаточно», - озвучил он свое мнение.

В целом пензенцы сходятся во мнении, что место можно и нужно сделать точкой притяжения жителей и гостей Западной Поляны.