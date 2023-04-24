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Общество

Вместо смотровой площадки на ул. Мира может появиться торговый центр

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Администрация Пензы решила узнать мнение общественности по поводу реконструкции смотровой площадки на Западной Поляне, которая давно потеряла статус таковой: посмотреть на город с высоты оттуда уже не получится.

В понедельник, 24 апреля, в своей группе во «ВКонтакте» мэрия поинтересовалась у подписчиков, какой они хотели бы увидеть площадку на улице Мира.

Пользователям предложили принять участие в обсуждении функционального назначения объекта.

«Как вы считаете, на этом месте лучше оставить смотровую площадку или разместить, к примеру, спортивный, культурный или иной центр общественного характера, торговый объект? Поделитесь своим мнением в комментариях», - обратились к горожанам представители администрации.

Благоустройство площадки обсуждалось в мэрии на минувшей неделе. Чиновники отметили, что привлекательность открывающихся видов неоднозначна: рядом русско-польское кладбище, множество деревьев и кустарников, закрывающих обзор.

В итоге было решено рассмотреть вопрос о дальнейшем развитии памятного для горожан места в публичной плоскости, то есть с учетом мнения общественности.

«В соседних регионах подобные объекты работают, в том числе благодаря участию бизнеса. В Пензе также готовы дать возможность предпринимателям выйти с предложениями по обустройству данной территории», - сообщили тогда в пресс-службе администрации.

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