Священник рассказал, как нужно молиться на Радоницу

Во вторник, 25 апреля, православные жители Пензенской области, как и другие россяне, отмечают день особого всецерковного поминовения усопших - Радоницу.
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове (Москва) протоиерей Валентин Тимаков рассказал ТАСС об основных правилах поминовения усопших в этот день.
Вопреки расхожему мнению, Радоница не имеет сугубо церковного происхождения. Еще до принятия крещения на Руси в честь предков устраивать тризны - ритуальные обеды с игрищами, песнями, хороводами. Одним из поминальных дней была Радоница (в старину ее называли Радуницей). Церковь какое-то время боролась с языческими обрядами, но в итоге христианство придало новый смысл старым традициям.
Самым важным на Радоницу называют молитву, которая будет действеннее, если поминающий в этот день причастится. Считается, что душа умершего нуждается в помощи близких, поэтому молиться нужно не только на могилах и в храме, но и дома.
Перед посещением кладбища следует прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения.
В этот день, по словам священнослужителя, распитие спиртного на кладбище совершенно недопустимо.
«К сожалению, в наше время люди часто приходят на кладбища не с молитвой, а для того, чтобы поесть или, что еще хуже, попить там спиртного, что абсолютно неприемлемо. Ведь наши предки в этот день шли на кладбище с дарами не для того, чтобы там насытиться, а для того, чтобы сделать подношения голодным людям, то есть сделать доброе дело», - пояснил он.
В этот день церковь рекомендует читать следующие молитвы:
- молитва об усопшем христианине;
- чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище;
- тропарь Пасхи;
- молитва детей об усопших родителях;
- молитва родителей о почивших детях;
- молитва вдовы;
- молитва вдовца;
- псалом 90;
- кондак, глас 8;
- икос.
Также церковь не возбраняет чтение и других молитв.
В Пензенской области Радоница узаконена как нерабочий день. Для верующих проводятся особые богослужения, которые возглавляет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Для жителей областного центра каждые 15 минут с Привокзальной площади до Восточного кладбища отправляются автобусы большой вместимости. Общественным транспортом до могил родных и близких также могут добраться жители Кузнецка и Заречного.
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