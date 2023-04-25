Священник рассказал, как нужно молиться на Радоницу

25.04.2023 | 11:01

Во вторник, 25 апреля, православные жители Пензенской области, как и другие россяне, отмечают день особого всецерковного поминовения усопших - Радоницу.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове (Москва) протоиерей Валентин Тимаков рассказал ТАСС об основных правилах поминовения усопших в этот день.

Вопреки расхожему мнению, Радоница не имеет сугубо церковного происхождения. Еще до принятия крещения на Руси в честь предков устраивать тризны - ритуальные обеды с игрищами, песнями, хороводами. Одним из поминальных дней была Радоница (в старину ее называли Радуницей). Церковь какое-то время боролась с языческими обрядами, но в итоге христианство придало новый смысл старым традициям.

Самым важным на Радоницу называют молитву, которая будет действеннее, если поминающий в этот день причастится. Считается, что душа умершего нуждается в помощи близких, поэтому молиться нужно не только на могилах и в храме, но и дома.

Перед посещением кладбища следует прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения.

В этот день, по словам священнослужителя, распитие спиртного на кладбище совершенно недопустимо.

«К сожалению, в наше время люди часто приходят на кладбища не с молитвой, а для того, чтобы поесть или, что еще хуже, попить там спиртного, что абсолютно неприемлемо. Ведь наши предки в этот день шли на кладбище с дарами не для того, чтобы там насытиться, а для того, чтобы сделать подношения голодным людям, то есть сделать доброе дело», - пояснил он.

В этот день церковь рекомендует читать следующие молитвы:

- молитва об усопшем христианине;

- чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище;

- тропарь Пасхи;

- молитва детей об усопших родителях;

- молитва родителей о почивших детях;

- молитва вдовы;

- молитва вдовца;

- псалом 90;

- кондак, глас 8;

- икос.

Также церковь не возбраняет чтение и других молитв.

В Пензенской области Радоница узаконена как нерабочий день. Для верующих проводятся особые богослужения, которые возглавляет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Для жителей областного центра каждые 15 минут с Привокзальной площади до Восточного кладбища отправляются автобусы большой вместимости. Общественным транспортом до могил родных и близких также могут добраться жители Кузнецка и Заречного.