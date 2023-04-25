Пензенцев ждут по-настоящему теплые дни

25.04.2023 | 12:03

В четверг и пятницу, 27 и 28 апреля, жителей Пензы ждет практически летняя погода. Таков прогноз местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг днем воздух прогреется до 23 градусов, а в пятницу - до 24. Осадков при этом не ожидается, облачность будет переменной.

Среда же, 26 апреля, обещает быть дождливой, возможна гроза. Температура днем прогнозируется в районе 17 градусов.

Также в среду ожидается сильный ветер, который станет дуть с юго-запада.

Ранее сообщалось, что 2023 год будет одним из самых теплых за последние 50 лет наблюдений, и пензенцев, как и всех россиян, грядущим летом ждут волны аномальной жары.