Пензенцам обещают волны аномальной жары

24.03.2023 | 10:40

2023 год будет одним из самых теплых за последние 50 лет наблюдений, и пензенцев, как и всех россиян, этим летом ждут волны аномальной жары.

Об этом «Парламентской газете» рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Как и метеорологи всего мира, мы уже в течение 15-20 лет наблюдем этот тренд - разогнавшийся за счет антропогенных воздействий маховик глобального климатического потепления. О том, что температура на планете повышается, свидетельствует и начало года - аномально теплая зима в Западной Европе. В целом для Северного полушария и прошлый, и позапрошлый годы были достаточно теплыми», - заявил Юрий Варакин.

По его словам, 2023 год может быть теплее 2021-го и 2022-го и войти в тройку самых жарких за 50 лет.

Летом ожидаются сильные скачки температур: жара будет сменяться резким похолоданием и наоборот.

«При этом перепады температур в течение одних-двух суток могут быть очень значительными - около 10-15 градусов. Такая погодная нервозность приводит к тому, что усиливается количество опасных явлений. Это и шквалистые ветры, и градобитие, и половодье из-за сильных ливневых осадков, когда за один день выпадает от 30 до 80 процентов месячной нормы, а иногда и до двух месячных норм. Интенсивность этих явлений будет нарастать», - предупредил метеоролог.