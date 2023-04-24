Вадинского чиновника оштрафовали из-за памятника павшим воинам

Главу администрации Вадинского сельсовета оштрафовали из-за нарушения, допущенного при реализации национального проекта «Комфортная городская среда».
Как установила прокурорская проверка, в 2023 году за счет федерального и регионального бюджета администрации выделили деньги на то, чтобы отремонтировать территорию памятника погибшим воинам на площади Ленина в Вадинске.
«Одним из условий соглашения о предоставлении субсидий являлось включение в муниципальные контракты трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Был заключен контракт с ООО «Дорожник». За 4,7 млн рублей специалисты обновили территорию, однако условие о гарантийном сроке в договоре отсутствовало.
В отношении главы администрации Вадинского сельсовета возбудили дело об административном правонарушении. Чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.
«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, сторонами муниципального контракта заключено дополнительное соглашение о трехлетнем гарантийном сроке на выполненные работы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - добавила Светлана Артамонова.
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