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Общество

Вадинского чиновника оштрафовали из-за памятника павшим воинам

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Главу администрации Вадинского сельсовета оштрафовали из-за нарушения, допущенного при реализации национального проекта «Комфортная городская среда».

Как установила прокурорская проверка, в 2023 году за счет федерального и регионального бюджета администрации выделили деньги на то, чтобы отремонтировать территорию памятника погибшим воинам на площади Ленина в Вадинске.

«Одним из условий соглашения о предоставлении субсидий являлось включение в муниципальные контракты трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Был заключен контракт с ООО «Дорожник». За 4,7 млн рублей специалисты обновили территорию, однако условие о гарантийном сроке в договоре отсутствовало.

В отношении главы администрации Вадинского сельсовета возбудили дело об административном правонарушении. Чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, сторонами муниципального контракта заключено дополнительное соглашение о трехлетнем гарантийном сроке на выполненные работы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - добавила Светлана Артамонова.

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