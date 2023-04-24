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Общество

Около «Высшей лиги» на улице Кураева запретят стоянку

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На улице Кураева в Пензе - в районе ТЦ «Высшая лига» - наконец наведут порядок. Там запретят стоянку транспорта.

На этом участке каждый день паркуются с нарушением правил: то полностью перекрывают движение, то встают на пешеходном переходе. Помимо неудобства для водителей, создаются аварийные ситуации - пересекающих проезжую часть людей не видно из-за стоящего транспорта.

Уже в 2023 году все изменится: парковку запретят. Скорость и интенсивность потока резко увеличатся, ведь, кроме того, собираются открыть прямое движение по улице Кураева на перекрестке с Володарского.

Именно поэтому на пересечении Кураева и Московской установят светофор, пояснили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Автоматический регулировщик позволит минимизировать риски как для пешеходов, так и для водителей.

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