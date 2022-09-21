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Глас народа

Пензенец потребовал навести порядок возле ТРЦ «Высшая лига»

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На улице Кураева в Пензе, возле торгового центра «Высшая лига», из-за нарушений правил парковки ежедневно создается аварийная ситуация.

«Авто паркуются ежеминутно с нарушением, порой перекрывая полностью движение, создавая на ровном маленьком отрезке дороги глухие пробки. Никакие знаки не помогают», - написал горожанин в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ».

По его словам, особенно остро проблема встает в конце рабочего дня, когда собирается вереница транспорта, направляющегося на Измайловский путепровод или паркующегося у магазинов.

«Паркуются на пешеходных переходах, в третий ряд, невозможно ни пройти ни проехать», - высказался пензенец.

Он также указал на другую проблему: пешеходные переходы.

Пересекающих проезжую часть горожан не видно из-за стоящего транспорта, светофоров нет. Поэтому пензенцы рискуют попасть под колеса.

«Пусть запланируют светофор, как внизу улицы Московской. Или городские власти не видят, что творится в, казалось бы, 500-метровом отрезке. Это какой-то ад, а не центр города», - поделился мнением горожанин.

Он сравнил обстановку на улице Кураева с той, что была у Центрального рынка.

«Беспредел, безобразие, вопиющие нарушения ПДД на каждом сантиметре улицы Кураева», - написал в заключение пензенец.

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Новость сообщил — avtoham58
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Гость||

Хватит про парковки жалобы строчить, в военкомат живо!

Гость||

На центральном рынке маршрутные такси паркуются как хотят - и на пешеходном переходе и в два-три ряда, сужая проезд для другого транспорта. Удивительно, что ГАИ на это вообще никак не реагирует!!!

Гость||

Гость писал(a):

Хватит про парковки жалобы строчить, в военкомат живо!
Да без проблем. А ты скачи мимо.


Имя: Гость
Комментарий:

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