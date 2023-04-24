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Общество

Лже-Златогорский: глава Кузнецка высказался о застройке стадиона

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В Кузнецке несколько дней обсуждают судьбу футбольного поля на территории бывшего аэродрома. В местной группе во «ВКонтакте» появилась серия постов на эту тему, в которых утверждается, что администрация якобы продала участок и отдала объект под застройку.

«Мэр все готов продать, лишь бы ничего не делать. Я думаю, ему будет стыдно строить на этом месте, у детей отнимать радость. Помешались все на деньгах. Пусть играют в футбол», «Власти и на Обувной убрали стадион для строительства поликлиники», - высказались пользователи.

В понедельник, 24 апреля, вопрос подняли на совещании в администрации Кузнецка.

«Кому что надуло-то опять? Там что, есть какой-то другой Златогорский, который фонтанирует идеями, о которых я, настоящий Златогорский, не в курсе? Или там кому-то весна в голову бьет? Ну приди ко мне и расскажи, откуда что узнал-то.

Я вот не в теме, что есть какие-то планы в отношении этого футбольного поля. Честно могу сказать», - заявил глава города Сергей Златогорский и закрыл тему.

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