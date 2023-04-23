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Общество

В реестр воинского учета включат и детей

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Центризбирком РФ передаст в реестр воинского учета, который создадут уже в этом году, данные о гражданах от 14 лет.

Информация содержится в регистре избирателей, к ней откроют доступ военкоматам.

«Это государственная система, поэтому государство может использовать эту систему в тех направлениях, которые считает целесообразными, соответствующее есть решение», - цитирует ТАСС зампредседателя Центризбиркома РФ Николая Булаева.

Реестр воинского учета хотят запустить к началу осеннего призыва. В нем будет содержаться информация о месте жительства, работы, учебы гражданина, о состоянии его здоровья, паспортные данные. Сведения для реестра будут передавать множество ведомств и учреждений: МВД, ФНС, Социальный фонд, вузы, колледжи, медицинские организации и другие.

Также в реестре будет отображаться информация об отправленной гражданину повестке. Документ сочтут врученным по истечении 7 дней с момента его появления там. Если призванный не явится в военкомат, предполагается, что мужчине запретят выезжать из страны, продавать недвижимость, брать кредиты, регистрировать ИП, водить автомобиль. Региональные власти могут добавить к этому перечню ограничений и собственные.

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