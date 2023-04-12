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Общество

Реестр военнообязанных хотят запустить к осени

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Реестр военнообязанных граждан, в которых в том числе будет указываться, направлена ли им повестка, запустят в полном объеме не раньше начала очередного осеннего призыва.

Однако точные сроки будут определены после принятия закона.

Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов ИТ-отрасли. Его цитирует издание «РИА Новости».

Информацию в реестр военнообязанных будут передавать МВД, ФНС, Социальный фонд, вузы, колледжи, медицинские организации и другие учреждения. Там укажут паспортные данные, СНИЛС, адрес регистрации, место работы и другие данные.

11 апреля Госдума РФ одобрила поправки, которые делают законной рассылку повесток не только в бумажном виде, но и в электронном. В среду, 12-го числа, их рассмотрит Совет Федерации. Затем закон отправится на подпись к Президенту РФ.

Отправленные гражданам повестки о требовании явиться в военкомат разместят в личном кабинете на сайте госуслуг, с этого момента она будет считаться врученной, вне зависимости от того, видел ли ее пользователь или нет. Уклонистам запретят выезжать из страны, продавать квартиры, брать кредиты, регистрировать ИП, водить автомобиль.

Также повестки будут размещать в реестре военнообязанных. Документ сочтут врученным по истечении 7 дней с момента его появления там.

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