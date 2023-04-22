Опубликован график работы МФЦ в майские праздники

22.04.2023 | 12:19

Региональное министерство экономического развития и промышленности опубликовало график работы МФЦ в Пензе.

В связи с Днем поминовения усопших (Радоницей) вторник, 25 апреля, в МФЦ объявлен нерабочим праздничным днем.

Кроме того, установлен режим работы во всех офисах многофункционального центра в майские праздники:

- 1 мая (понедельник) - выходной день;

- со 2 по 5 мая (вторник - пятница) - с 8:00 до 20:00;

- 6 мая (суббота) - с 8:00 до 14:00;

- с 7 по 9 мая (воскресенье - вторник) - выходные дни.

С 10 мая МФЦ возобновят работу в привычном режиме - с 8:00 до 20:00.

«Подробную информацию о работе МФЦ г. Пензы можно получить по телефону 8 (8412) 92-70-00», - добавили в пресс-службе минэкономразвития.