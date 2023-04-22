Опубликован график работы МФЦ в майские праздники

Региональное министерство экономического развития и промышленности опубликовало график работы МФЦ в Пензе.
В связи с Днем поминовения усопших (Радоницей) вторник, 25 апреля, в МФЦ объявлен нерабочим праздничным днем.
Кроме того, установлен режим работы во всех офисах многофункционального центра в майские праздники:
- 1 мая (понедельник) - выходной день;
- со 2 по 5 мая (вторник - пятница) - с 8:00 до 20:00;
- 6 мая (суббота) - с 8:00 до 14:00;
- с 7 по 9 мая (воскресенье - вторник) - выходные дни.
С 10 мая МФЦ возобновят работу в привычном режиме - с 8:00 до 20:00.
«Подробную информацию о работе МФЦ г. Пензы можно получить по телефону 8 (8412) 92-70-00», - добавили в пресс-службе минэкономразвития.
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