21.04.2023 | 17:18

В Пензенской области растет число абортов среди девушек 15-17 лет. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Елены Столяровой.

Если в 2020-м беременность прервали 17 подростков, то в 2021-м - 20, а в 2022-м - 24. Омбудсмен уточняет, что среди девочек до 14 лет включительно аборты не зарегистрированы.

В общей сложности в прошлом году беременность была подтверждена у 123 несовершеннолетних девушек, 99 из них (98 в возрасте 15-17 лет и 1 - до 14 включительно) приняли решение рожать.

После родов никто из подростков от малышей не отказался.

В целом в Пензенской области число появившихся на свет детей год от года снижается: 9 663 - в 2020-м, 9 366 - в 2021-м и 8 431 - в 2022-м.