Стали известны подробности гибели подростка на пруду в Сухановке

08.07.2024 | 16:03

В понедельник, 8 июля, на оперативном совещании в Кузнецке глава города Сергей Златогорский прокомментировал трагедии на воде, случившиеся в минувшие выходные.

«Вчера у нас паренек на пруду в Сухановке утонул, 14 лет. Поехали компанией ребятишек купаться. Пруд не имеет оборудованного пляжа, но имеет арендатора, который должен следить за всем. Парень-то вроде и плавал неплохо - туда переплыл, назад поплыл, но что-то случилось, пошел ко дну. На месте спасти было некому, а когда подтянулись взрослые, уже было поздно.

В Комаровке женщина утонула, похоже тоже городская. Правда, группа сопровождающих, когда это все случилось, растворилась, разбежалась. Поэтому на вчера она была как неопознанная», - рассказал глава Кузнецка.

Он подчеркнул, что на воде всем без исключения нужно вести себя особенно осторожно.

«Вопрос секунды... и все. Пускай немного, но есть легальные пляжи, где дежурят спасатели, есть оборудование соответствующее, вот туда и надо тянуться. Наверное, не надо, если держишься на воде, считать себя великим пловцом. Ну и, наверное, ответственность родителей тоже должна быть: где дети, куда поехали, куда пошли - надо знать, следить. Второго ребенка уже потеряли за эти каникулы на воде. Все печально», - констатировал Сергей Златогорский.

По его словам, администрация Кузнецкого района активизирует работу по выявлению купающихся в не предназначенных для этого местах, за такое будут составлять протоколы. Златогорский поручил не спускать поступающие из района материалы на тормозах, а рассматривать со всей строгостью.

«Пусть родители немножко в чувство приходят, если их дети там бесконтрольно занимаются купанием», - заключил он.

27 мая в пруду между селами Никольское и Поселки утонула 14-летняя школьница из Кузнецка. Она пришла на берег с подругой и двумя юношами 17 и 19 лет. Компания надула матрас и поплыла на нем. Неожиданно девочки потеряли равновесие и соскользнули. Одна подплыла к матрасу и добралась до берега, а вторая решила доплыть сама, но быстро ушла под воду.