Сетевое издание|18+|Пятница|21 апр 2023|20:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе на японской магнолии распустились бутоны

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Экзотическая гостья из Японии буйным цветом распустилась в пензенском ботаническом саду. На несколько метров вокруг небольшого дерева распространяется нетипичное для города благоухание.

«Какими-то духами... замечательно!» - рассказала посетительница ботанического сада Светлана.

Источник тонкого аромата - magnolia kobus, редкий для Средней полосы объект для любования. Массивные белые цветы напоминают птиц. Родина этого теплолюбивого вида - Страна восходящего солнца.

В природе дерево может достигать в высоту 15 метров, хорошо переносит холод - выживает даже при -30 °С.

Пензенский экземпляр несколько лет назад был небольшим саженцем. Его привезли из московской Тимирязевской академии.

«Она здесь у нас выросла и цветет, наверное, четвертый год. Сначала были одиночные цветочки, потом все больше, и вот в этом году она почти вся покрыта цветами», - отметила биолог отдела природной флоры Пензенского ботанического сада Галина Можаева.

Белоснежные бутоны распускаются всегда до появления листьев. Из-за ранней весны это произошло раньше обычного.

Неподалеку от магнолии зацвели краснокнижные тюльпаны Биберштейна. Их нечасто можно встретить в пензенских лесах. Растение находится под охраной государства.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте