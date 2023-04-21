В Пензе на японской магнолии распустились бутоны

21.04.2023 | 19:41

Экзотическая гостья из Японии буйным цветом распустилась в пензенском ботаническом саду. На несколько метров вокруг небольшого дерева распространяется нетипичное для города благоухание.

«Какими-то духами... замечательно!» - рассказала посетительница ботанического сада Светлана.

Источник тонкого аромата - magnolia kobus, редкий для Средней полосы объект для любования. Массивные белые цветы напоминают птиц. Родина этого теплолюбивого вида - Страна восходящего солнца.

В природе дерево может достигать в высоту 15 метров, хорошо переносит холод - выживает даже при -30 °С.

Пензенский экземпляр несколько лет назад был небольшим саженцем. Его привезли из московской Тимирязевской академии.

«Она здесь у нас выросла и цветет, наверное, четвертый год. Сначала были одиночные цветочки, потом все больше, и вот в этом году она почти вся покрыта цветами», - отметила биолог отдела природной флоры Пензенского ботанического сада Галина Можаева.

Белоснежные бутоны распускаются всегда до появления листьев. Из-за ранней весны это произошло раньше обычного.

Неподалеку от магнолии зацвели краснокнижные тюльпаны Биберштейна. Их нечасто можно встретить в пензенских лесах. Растение находится под охраной государства.