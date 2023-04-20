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Общество

В Пензенской области хотят закрепить в законе только один цвет такси

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Депутаты Заксобра Пензенской области предложили установить требования к цветовой гамме кузова легкового такси. Машины должны быть белого цвета.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте Законодательного собрания региона, сейчас на территории области работают 4 600 автомобилей такси. 43% из них (2 000) имеют белый цвет.

На рынке этих услуг действуют таксопарки, которые приобретают в собственность или в лизинг легковые машины, а также юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые арендуют транспортные средства и предоставляют автовладельцам возможность заработать извозом.

«Таксопарки на фоне арендаторов автомобилей оказывают более качественную и безопасную услугу, при этом несут большие экономические издержки по организации безопасности перевозочного процесса», - утверждается в пояснительной записке.

При покупке автомобилей мало кто отдает предпочтение белому цвету. У водителей наиболее популярен черный. Доля приобретенных машин с белым кузовом на первичном рынке - 25-30%, на вторичном - 15%. Таким образом, более 70% легковушек, находящихся в собственности, небелого цвета.

«Введение указанного требования ограничивает допуск на рынок такси автомобилей граждан, не являющихся перевозчиками c организованным безопасным пеpевозочным процессом и использующих для перевозки личный автомобиль в качестве дополнительного заработка. Тем самым рынок перевозок легковым такси становится более профессиональным. Вводя требование к автомобилю легкового такси по наличию белой цветовой гаммы кузова, осуществляется поддержка таксопарков и ограничиваются возможности арендаторов автомобилей», - указывается в пояснительной записке.

По мнению пензенских депутатов, ограничение по цвету кузова становится особенно актуальным в связи с вступлением в силу федерального закона о такси. Он предполагает бесплатную выдачу разрешений на осуществление пассажирских перевозок, тогда как сейчас за эту услугу берут 7 500 рублей.

Бесплатная выдача разрешений способна привести к заполнению рынка непрофессиональными перевозчиками, поэтому ограничение цветовой гаммы поддержит таксопарки и работающих в них специалистов.

В документе подчеркивается, что требование к цвету кузова не будет распространяться на таксистов, которые получили разрешение на перевозку пассажиров до даты вступления закона в силу.

Законопроект планируется рассмотреть на очередной сессии Заксобра области в пятницу, 21 апреля.

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