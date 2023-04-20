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Общество

Пензенцам объяснили, кто останется без выплат на детей в мае

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В связи с наступлением длинных выходных в мае изменится график перечисления многих пособий.

Официальными выходными в 2023 году будут 29 апреля – 1 мая и с 6 по 9 мая.

3 мая нуждающиеся семьи получат единое универсальное пособие. Это коснется тех, кто перешел на него в январе-марте. В этот же день выплатят пособие беременным при ранней постановке на учет, «путинские» на первого ребенка младше 3 лет, пособие по уходу за детьми до полутора лет неработающим, ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет.

Раньше положенного, 5-го числа, будет перечислено пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям, ведь единый день, 8-е, исключается из общего порядка, так как является выходным.

Май — переходный месяц для внедрения новых правил перечисления ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет. Это пособие зачисляют на карты за предыдущий месяц 5-го числа текущего.

Таким образом, майские деньги придут 5 июня, а 5 мая перечисление средств произведут только тем гражданам, кто оформил выплату впервые.

Не придет единое пособие за апрель и тем, кто получил его досрочно, перейдя на новую систему. Первая выплата производится в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления — в данном случае это средства за апрель. Таким образом, следующая выплата будет произведена в июне, а в мае такие граждане ничего не получат.

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