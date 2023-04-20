Буллинг: как наказать тех, кто травит ребенка

20.04.2023 | 12:27

В Роскачестве объяснили, на какие законы можно опираться, чтобы защитить ребенка от буллинга - травли в школе с использованием публичных оскорблений или применением насилия.

Прежде всего эксперты уточнили, что отдельного понятия «буллинг» или «травля» в законе нет. Но есть - оскорбление, угроза, нанесение вреда здоровью, морального ущерба, доведение до самоубийства и схожие, за которые предусмотрена ответственность.

Так, в статье 21 Конституции указывается, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

В статье 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ закреплено: педагоги обязаны уважать честь и достоинство обучающихся.

Кроме того, у каждого образовательного учреждения есть устав, в котором зафиксированы основные правила школы. В нем должны быть пункты, касающиеся чести и достоинства учеников и педагогов. Родители имеют право ознакомиться с таким уставом.

Пункт 1 статьи 152 ГК РФ гласит, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений. Оскорбления и унижения могут подпадать под эти пункты.

«Другие документы применяются ситуативно. Например, если учитель не позволяет детям отлучиться по уважительной причине на уроке или не отпускает на перемену, это может трактоваться как нарушение санитарных норм и правил, которое негативно влияет на здоровье детей, как физическое, так и психологическое», - отметили в Роскачестве.

Подчеркивается: педагог отвечает за свои действия сам, ученики до 16 лет, как правило, не могут быть привлечены к административной ответственности, вместо них наказывают родителей или опекунов.

Столкнувшись с проблемой буллинга и не имея возможности решить ее мирно, родителям следует собрать информацию, доказывающую, что ребенка травят (подойдет диктофонная запись, привлечение свидетелей). При физическом насилии нужно обращаться в травмпункт и фиксировать все травмы (врач должен написать в справке, что они возникли именно в результате действия (или бездействия) третьих лиц, то есть ребенок не сам упал).

Следующий этап - оформление заявления. В нем необходимо описать ситуацию максимально подробно и потребовать, чтобы конфликт разрешился с положительным для ребенка результатом. Заявление составляется в двух экземплярах, один передается директору, второй остается у родителей (его должны официально зарегистрировать, поставить дату, подпись и печать, если она есть).

«Ответить вам должны в течение 30 дней после подачи заявления. Директор должен разобраться в ситуации и привлечь к ответственности сотрудников (если в конфликте задействован учитель) или принять меры к ученикам, их родителям (если травят дети).

Если ваше заявление все же игнорируют или ответ вас не устраивает, необходимо обращаться в более высокие инстанции - комиссию по делам несовершеннолетних управы района, к инспектору по делам несовершеннолетних, в департамент образования и, наконец, в прокуратуру. Дело может дойти даже до суда, если будет возбуждено дело», - пояснили эксперты.

За оскорбление, унижение предусмотрен штраф в размере 3 000-5 000 рублей (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ); за оскорбление, унижение, совершенные публично (в том числе, в интернете), 5 000-10 000 рублей, за доведение до самоубийства несовершеннолетнего - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (ст. 110 УК РФ).

В Пензенской области за 2022 год уполномоченному по правам ребенка Елене Столяровой поступило 82 жалобы по вопросам защиты прав детей в результате конфликтов, возникающих в школах.