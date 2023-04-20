Сетевое издание|18+|Четверг|20 апр 2023|12:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенскому омбудсмену 82 раза пожаловались на проблемы в школе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 21 апреля, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова выступит перед депутатами Законодательного собрания региона с докладом об итогах работы за 2022 год. С документом можно ознакомиться уже сейчас.

В своем докладе детский омбудсмен сообщает, что за 12 месяцев ей поступило 887 обращений, что на 79 меньше, чем в 2021-м, когда было 966.

Она отметила рост числа жалоб, касающихся оказания медицинской помощи детям (с 44 до 58). При этом в аппарат уполномоченного обращались не только мамы и папы, но и врачи, сообщавшие о рисках угрозы здоровью и жизни ребенка из-за отказа родителей продолжать лечение в стационаре.

«Проблема сохранности жизни и здоровья детей - приоритетная задача. В связи с этим остается тревожной ситуация, связанная с увеличением количества проверок (61, в 2021-м - 56) по сообщениям о совершении суицидов и попыток суицидов. Каждый подросток нуждался в психологическом сопровождении», - пишет Елена Столярова.

По ее словам, в связи с этим уже принято постановление правительства Пензенской области, в котором региональному минобру поручается уточнить цели и задачи по подготовке школьных психологов с точки зрения работы с практическими проблемами в классах.

Примерно на одном уровне по сравнению с прошлыми годами остается число жалоб по вопросам защиты прав детей в результате конфликтов, возникающих в школах (82, в 2021-м - 89).

«Уменьшилось количество обращений (127 против 165) по назначению и выплатам детских пособий, а также по вопросам списания средств с социальных счетов при возникновении задолженности», - констатировала омбудсмен, уточнив, что в основном заявителям отказывали из-за превышения уровня доходов или жилплощади, а также второго (третьего) автомобиля в собственности.

А вот число жалоб, связанных с определением порядка общения с ребенком отдельно проживающего родителя и родственников выросло (с 39 до 48).

«Развод родителей и разгорающийся между ними конфликт как по вопросу проживания ребенка с одним из них, так и по порядку общения, часто приводят к нарушению прав ребенка на комфортное семейное окружение», - признала Елена Столярова.

В заключение она написала об увеличении количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В основном (более 50%) это неуплата алиментов и неисполнение обязанностей по воспитанию.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте