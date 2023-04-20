Пензенскому омбудсмену 82 раза пожаловались на проблемы в школе

20.04.2023 | 10:21

В пятницу, 21 апреля, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова выступит перед депутатами Законодательного собрания региона с докладом об итогах работы за 2022 год. С документом можно ознакомиться уже сейчас.

В своем докладе детский омбудсмен сообщает, что за 12 месяцев ей поступило 887 обращений, что на 79 меньше, чем в 2021-м, когда было 966.

Она отметила рост числа жалоб, касающихся оказания медицинской помощи детям (с 44 до 58). При этом в аппарат уполномоченного обращались не только мамы и папы, но и врачи, сообщавшие о рисках угрозы здоровью и жизни ребенка из-за отказа родителей продолжать лечение в стационаре.

«Проблема сохранности жизни и здоровья детей - приоритетная задача. В связи с этим остается тревожной ситуация, связанная с увеличением количества проверок (61, в 2021-м - 56) по сообщениям о совершении суицидов и попыток суицидов. Каждый подросток нуждался в психологическом сопровождении», - пишет Елена Столярова.

По ее словам, в связи с этим уже принято постановление правительства Пензенской области, в котором региональному минобру поручается уточнить цели и задачи по подготовке школьных психологов с точки зрения работы с практическими проблемами в классах.

Примерно на одном уровне по сравнению с прошлыми годами остается число жалоб по вопросам защиты прав детей в результате конфликтов, возникающих в школах (82, в 2021-м - 89).

«Уменьшилось количество обращений (127 против 165) по назначению и выплатам детских пособий, а также по вопросам списания средств с социальных счетов при возникновении задолженности», - констатировала омбудсмен, уточнив, что в основном заявителям отказывали из-за превышения уровня доходов или жилплощади, а также второго (третьего) автомобиля в собственности.

А вот число жалоб, связанных с определением порядка общения с ребенком отдельно проживающего родителя и родственников выросло (с 39 до 48).

«Развод родителей и разгорающийся между ними конфликт как по вопросу проживания ребенка с одним из них, так и по порядку общения, часто приводят к нарушению прав ребенка на комфортное семейное окружение», - признала Елена Столярова.

В заключение она написала об увеличении количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В основном (более 50%) это неуплата алиментов и неисполнение обязанностей по воспитанию.