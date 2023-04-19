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Общество

В Пензе призывник с мигренью не смог доказать, что негоден к службе

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В Пензе суд отказал горожанину, просившему отменить решение призывной комиссии Октябрьского и Железнодорожного районов.

12 декабря прошлого года мужчина проходил медкомиссию в военкомате. Его сочли годным и призвали на службу, вручив повестку о необходимости явиться на следующий день.

Однако пензенец счел решение незаконным и обратился в суд. Там он заявил, что с семи лет страдает мигренью и рядом других заболеваний, соответствующие документы представлял в военкомат.

«В весенний призыв 2022 года ему была поставлена категория годности «Г» (временно негоден) и было выдано направление на дополнительное медицинское обследование в медицинское учреждение. Проведенное по направлению военного комиссариата медицинское освидетельствование для определения категории годности и подтверждения диагноза в ГБУЗ «Городская поликлиника» с 20.04.2022 по 29.04.2022 подтвердило диагноз», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного суда.

В осенний призыв военкомат снова отправил пензенца проходить медкомиссию, на которой невролог, изучив все документы, не согласился с предыдущими выводами врача больницы № 6 и не стал вписывать диагноз в личное дело. В итоге мужчину признали годным с незначительными ограничениями («Б4»), вручив повестку об отправке к месту службы.

Пензенец заявил суду, что комиссия проигнорировала представленные им документы за все предыдущие годы, начиная с 2013-го, попросил признать решение незаконным и обязать военкомат немедленно демобилизовать его и повторно рассмотреть вопрос о призыве.

«Суд учел, что само по себе диагностирование заболевания не является достаточным основанием для признания гражданина негодным или ограниченно годным к военной службе. Заболевание должно объективно препятствовать призыву на военную службу в период прохождения медицинской комиссии и принятия решения о призыве. Истцом суду не представлено бесспорных и достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что на момент прохождения освидетельствования в период осеннего призыва в 2022 году он имел заболевания, позволяющие установить ему категории годности «В» - ограниченно годен к военной службе и «Д» - негоден к военной службе», - пояснили в пресс-службе.

В итоге суд пришел к выводу об отсутствии доказательств, позволяющих сделать вывод о незаконности решения военкомата, и оставил иск призывника без удовлетворения.

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