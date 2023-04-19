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Общество

Учителя Спутника внедрят практику лучших школ России

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Школа имени М. Ю. Лермонтова в Городе Спутнике - молодая школа, построенная холдингом «Термодом» в 2017 году, но при этом уже находящаяся на хорошем счету благодаря многочисленным успехам учеников и учителей.

«Наши педагоги всегда развиваются и идут в ногу со временем, поэтому среди побед есть и всероссийские, и международные», - рассказала директор школы Ольга Баландина.

Чтобы создать почву для еще больших успехов, холдинг «Термодом» при поддержке специализированного издания EdDesign Mag организовал для руководства и учителей школы имени М. Ю. Лермонтова ознакомительный тур по лучшим учебным заведениям страны.

«Надеемся, что все полезное, что мы увидели, будет применено нами на практике», - отметила заместитель директора по воспитательной работе Ольга Титова.

«Огромную благодарность хочется выразить главе «Термодома» Рафику Ибрагимову за организацию поездки, за то, что мы получили новый опыт и смогли поделиться им с коллективом», - подчеркнула Ольга Баландина.

Школа имени М. Ю. Лермонтова на сегодняшний день является единственным образовательным учреждением в Городе Спутнике, однако уже в этом году с опережением срока в микрорайоне будет построена еще одна школа, которая станет самой крупной в Приволжском федеральном округе. Работы по ее возведению также ведет холдинг «Термодом».

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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