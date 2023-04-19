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Общество

Пензенцев ждут на профессиональном конкурсе «Флагманы образования»

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В России стартовала заявочная кампания на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Конкурс проводится в рамках Года педагога и наставника при поддержке Министерства просвещения России.

«Здорово, что сегодня это уже совместный проект «РСВ», Министерства просвещения и Министерства образования. Активно подключились коллеги из Министерства культуры и Министерства спорта», - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Мы этот конкурс мы делаем как кадровый резерв для системы образования. Договорились с Алексеем Геннадьевичем Комиссаровым, что, помимо участия в конкурсе, будет возможность программы повышения квалификации и переподготовки управленцев», - сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Большое количество участников стали частью экосистемы платформы «Россия - страна возможностей», объединились в сплоченное сообщество единомышленников», - рассказал генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Флагманы образования» - это ресурс для профессионального развития и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных студентов не моложе 18 лет. Участие в конкурсе индивидуальное. Конкурсанты пройдут обучающие семинары и тренинги.

«Для меня «Флагманы образования» - это шанс попробовать себя в разных ролях: в качестве участника, в качестве эксперта, в качестве слушателя классных и полезных мастер-классов», - перечислила студентка Московского педагогического государственного университета Дарья Щелокова - победитель второго сезона проекта.

Финалисты и победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Регистрация открыта на сайте проекта «Флагманы образования».

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