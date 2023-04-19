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Общество

Минтранс просят уточнить, что делать с юными безбилетниками

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Депутаты Госдумы попросили Минтранс РФ разработать и направить в регионы единый порядок действий при обнаружении в автобусе несовершеннолетних безбилетников.

Соответствующее письмо имеется в распоряжении «Известий».

Федеральный закон, запрещающий высаживать из автобуса, трамвая или троллейбуса за безбилетный проезд детей до 16 лет, был принят в 2021 году. Однако, по мнению зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьянй Буцкой, в регионах все еще нет единого понимания, как действовать в таких ситуациях.

Водители и кондукторы должны сами решить, как определить возраст ребенка-безбилетника и что делать с юным зайцем - бесплатно доставить до нужной ему остановки или довезти до конечной и передать сотрудникам полиции, чтобы они связались с его родителями.

Депутат утверждает, что детей зачастую вообще не пускают в автобус при посадке, оставляя стоять на морозе либо идти пешком.

Бывают и иные случаи. В Пензе кондуктор заставила ребенка покинуть салон автобуса, отказавшись принимать у него рваную купюру, а другой у мальчика не оказалось. Причем испорченную банкноту емуу дала кондуктор в другом автобусе.

«Поступающие ко мне обращения граждан и руководителей транспортных организаций, занимающихся перевозкой пассажиров, свидетельствуют о том, что требуется установить единый для всех и распространяющийся на всю территорию страны порядок действий должностных лиц транспортных компаний», - указала Буцкая.

По ее мнению, Министерство транспорта РФ могло бы выпустить разъяснения или рекомендации на этот счет.

Однако в Минтрансе «Известиям» заявили, что деятельность общественного транспорта в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении отнесена к полномочиям регионов и муниципалитетов.

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