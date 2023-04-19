Индустрия развлечений: что инвесторы не хотят строить в Пензе

19.04.2023 | 16:16

В Пензе так и не находятся инвесторы для строительства объектов, которые горожане желали бы видеть в качестве мест для активного и пассивного отдыха. Вкладываться ни в аквапарк, ни в горнолыжный курорт в районе Засеки никто не хочет.

Об этом в среду, 19 апреля, сообщила заммэра Юлия Ляпина на заседании гордумы, отвечая на вопросы депутатов.

«Большие, слишком большие вложения», - подчеркнула она, уточнив, что пензенцы уже привыкли ездить в соседние регионы.

Зато надеются решить вопрос с возведением иного объекта, планы по которому обсуждаются также не один год.

«Ведутся переговоры с ООО «Пензенский областной крематорий» по строительству ритуально-обрядового комплекса с объемом инвестиций 200 млн рублей. По итогам совместных выездных осмотров потенциальных земельных участков инвестор выразил заинтересованность в реализации проекта в районе существующего Восточного кладбища», - пояснила Юлия Ляпина.

По ее словам, сейчас мэрия анализирует возможность появления крематория на выбранном участке.