Индустрия развлечений: что инвесторы не хотят строить в Пензе

В Пензе так и не находятся инвесторы для строительства объектов, которые горожане желали бы видеть в качестве мест для активного и пассивного отдыха. Вкладываться ни в аквапарк, ни в горнолыжный курорт в районе Засеки никто не хочет.
Об этом в среду, 19 апреля, сообщила заммэра Юлия Ляпина на заседании гордумы, отвечая на вопросы депутатов.
«Большие, слишком большие вложения», - подчеркнула она, уточнив, что пензенцы уже привыкли ездить в соседние регионы.
Зато надеются решить вопрос с возведением иного объекта, планы по которому обсуждаются также не один год.
«Ведутся переговоры с ООО «Пензенский областной крематорий» по строительству ритуально-обрядового комплекса с объемом инвестиций 200 млн рублей. По итогам совместных выездных осмотров потенциальных земельных участков инвестор выразил заинтересованность в реализации проекта в районе существующего Восточного кладбища», - пояснила Юлия Ляпина.
По ее словам, сейчас мэрия анализирует возможность появления крематория на выбранном участке.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀