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Общество

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

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Детский оздоровительный лагерь «Юность» готовится к приему школьников. Организаторы постарались сделать все, чтобы летний отдых ребят был комфортным и безопасным.

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

В этом убедился руководитель фракции «Единая Россия» в Пензенской городской думе Юрий Зиновьев, посетивший объект в понедельник, 27 мая.

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

Заместитель начальника городского управления образования Елена Петросова, принимавшая участие в поездке, подчеркнула, что в последние годы муниципальным лагерям уделяется особое внимание.

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

Так, в «Юности» построили два корпуса на 50 человек каждый, то есть дополнительно ввели 100 мест. В этом году в благоустройство лагеря вложено в общей сложности около 25 млн рублей, за 2,7 млн ремонтируется медицинский блок, за 8,5 млн к радости детей строится заново открытый бассейн.

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

Юрий Зиновьев осмотрел корпуса, оценил комнаты для ребят, матрасы, подушки, мебель, чемоданную, душевую, столовую, модернизированную котельную, физкультурную площадку, пообщался с бригадой, занимающейся бассейном, призвав работников ускориться.

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

Подводя итог, он отметил, что по нескольку раз в год приезжает в лагерь и видит положительную динамику.

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

«Шаг за шагом мы принимали решения, что надо делать, и делали потихоньку: асфальт, бордюры, скважина, отопление», - перечислил он, уточнив, что благодаря модернизации котельной разведена подача отопления и горячей воды, теперь ГВС будет в корпусах круглогодично.

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

Но еще есть над чем работать: внимания требует спортивная площадка, также лагерю необходим ФОК.

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

По словам Юрия Зиновьева, администрация Пензы и гордума рассмотрят вопрос о выделении средств на проектно-сметную документацию по ФОКу, тогда сам объект, возможно, удастся возвести за счет регионального бюджета.

Юрий Зиновьев оценил готовность лагеря «Юность» к летнему сезону

«Еще бы дорогу сделать, подвижки есть: уже передали дорогу из федеральной собственности в региональную, теперь она находится на балансе Алферьевского сельсовета, выделение средств также будет проводиться через областную казну», - добавил он.

Все эти мероприятия в «Юности» завершатся к 1 июня, а уже с 5-го числа откроется первая смена длительностью 21 день. Всего смен будет 4, в каждую из них отдохнут 283 ребенка.

Другие муниципальные лагеря тоже не остаются без внимания. Что касается «Строителя», к примеру, то около 6 млн потратили на ремонт корпусов, также были заменены полы, осветительные приборы, система оповещения, приведена в порядок спортивная площадка.

В этом году там ведется ремонт очистных сооружений, внутренних коммуникаций. Обновят и помещение для проживания детей, на это направлено 6 млн 500 тысяч рублей.

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