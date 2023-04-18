Оскорбления чиновников в интернете подпадают под статью УК РФ

18.04.2023 | 12:09

Высказывания в адрес чиновников в связи с их служебной деятельностью, которые унижают их достоинство, подпадают под статью УК РФ об оскорблении представителя власти. Такое разъяснение дал Верховный суд РФ во вторник, 18 апреля.

«Преступление, предусмотренное статьей 319 УК РФ, состоит в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и профессиональные (служебные) качества, совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей, выраженном в неприличной форме.

Такое оскорбление может быть совершено посредством публичного высказывания в адрес потерпевшего ругательств либо размещения унижающих потерпевшего сведений в СМИ или в сети Интернет без ограничения доступа к соответствующим сведениям других лиц», - цитирует ТАСС разъяснение высшей судебной инстанции.

Чтобы уголовная ответственность наступила, оскорбление обязательно должно быть публичным.

Таковым оно будет считаться, если высказано в присутствии потерпевшего и (или) других людей, в том числе в общественных местах, в ходе проведения массовых мероприятий, или размещено «в СМИ, на сайтах, форумах или в блогах, открытых для широкого круга лиц, в сети Интернет», или распространяется в массовой рассылке электронных сообщений.