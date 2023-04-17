В Пензенской области осужденных привлекают к благоустройству парков

17.04.2023 | 12:39

В Пензенской области осужденные помогают наводить порядок в парках и скверах, внося свой вклад в благоустройство территорий в рамках месячника чистоты.

Речь идет о подопечных исправительного центра № 1, которым по решению суда назначили наказание в виде принудительных работ.

Они часто выходят на уборку общественных мест в Пензе, а на этот раз облагородили Комсомольский парк в городе Белинском.

«К данным мероприятиям осужденные подошли ответственно, с желанием, с пониманием социальной значимости», - подчеркнули в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

Начальник ИЦ-1 Евгений Барышев отметил, что такие выходы «служат укрепляющим звеном в отношениях между осужденными и жителями районов, в которых расположены участки исправительного центра, а также в целом способствуют формированию положительного отношения к наказанию в виде принудительных работ».