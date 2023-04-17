Эхо трагедии: кинолог рассказал, может ли ребенок спастись от собак

17.04.2023 | 09:05

Всю страну потрясла трагедия, которая случилась на Пасху, 16 апреля, в Оренбурге. Стая бродячих собак загрызла насмерть 8-летнего мальчика.

По данным Telegram-канала «112», школьник с друзьями ходил по соседям, собирал угощения. Потом отнес их домой и отпросился немного погулять. Но к родителям мальчик уже не вернулся: около гаражного кооператива на него напали собаки.

«Лента.ру» обратилась к кинологу Глебу Мойсеенко с вопросом, как дети могут защититься от бродячих псов.

«Лучше всего, чтобы у ребенка был баллончик, лучше всего струйный, чтобы струя под воздействием ветра не попала на самого ребенка. Эту струю можно направлять в сторону той собаки, которая пытается укусить. Это единственный способ для ребенка противостоять агрессирующим собакам», - подчеркнул эксперт.

У взрослого человека шансов спастись больше.

По словам специалиста, собаки начинают окружать и нападают либо на ноги, либо на спину сзади. так что в первую очередь нужно прижаться к любой поверхности.

«Все те собаки, которые пытаются атаковать, делятся на два типа: одни - которые отвлекают, другие - которые нападают. Те, кто отвлекает, кусают очень редко. Чаще всего кусают те, кто поджидает хорошего момента. Вот именно на них обращаем больше внимания. Если есть куртка, лучшее ее снять и обмотать руку - на левую, если левша, на правую, если правша. Так можно обезопасить руку большим количеством ткани, чтобы клыки не достали до самой руки», - сообщил кинолог.

Когда собака бросится и вцепится, надо схватить ее за шубу в районе морды так, чтобы она не смогла перекусить другую руку. Удерживая эту собаку перед собой, нужно ею отмахиваться и звать на помощь, заключил Глеб Мойсеенко.

В 2022 году на улицах Пензы отловили 379 бездомных собак. 86 из них кастрировали, 184 стерилизовали, две умерли естественной смертью. Эвтаназии не подверглась ни одна.