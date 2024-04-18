В Пензе подросток на самокате чуть не спровоцировал ДТП

18.04.2024 | 10:21

Родителям стоит внимательнее следить за детьми на самокатах и велосипедах, которые с приходом тепла все чаще выезжают на дороги города. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» к пензенцам обратилась уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

«Вчера на перекрестке улиц Некрасова и Суворова подросток на электросамокате при повороте подрезал на большой скорости автомобиль. Спасла небольшая скорость этого автомобиля, иначе быть бы беде», - рассказала она.

Омбудсмен посоветовала родителям напомнить детям правила безопасности: не выезжать на дороги, спешиваться при их переходе, не отвлекаться во время движения на мобильный телефон и не залезать на один самокат вдвоем.

«Лично сама видела такую картинку», - отметила Елена Столярова.

Ранее стало известно, что за езду вдвоем на одном электросамокате планируют штрафовать. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. До 3 000 рублей придется заплатить, если на устройстве находятся два человека, до 5 000 - если один из них ребенок.

Осенью 2023-го в Пензе внесли изменения в порядок пользования общественными территориями при передвижении на арендуемых электросамокатах. Так, в жилых, велосипедных зонах и дворах скорость не должна превышать 20 километров в час.