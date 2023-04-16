Владимир Мутовкин поздравил пензенцев со Светлой Пасхой

16.04.2023 | 09:30

Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин сердечно поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением.

«Этот великий праздник вселяет в нас глубокую веру в божественную милость, наполняя сердца и души пасхальным ликованием и милосердием. Он обращает нас к наивысшим ценностям, помогая по-особому ощутить удивительную красоту окружающего мира.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, мира, добра, успехов в делах, благоденствия и любви!

Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь надежды и веры! Пусть радость Светлой Пасхи вдохновит вас на благие дела и придаст силы для новых свершений!» - говорится в поздравлении.