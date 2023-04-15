Семья бойца не получила деньги из-за путаницы с названием банков

15.04.2023 | 12:06

На горячую линию Национального центра управления обороной Российской Федерации поступают звонки, большинство из которых связано с финансовым обеспечением добровольцев и военнослужащих, недавно заключивших контракты.

«Такое положение дел обусловлено необходимостью предоставления первичных документов, при проверке которых часто обнаруживаются неточности. Распространенной ошибкой является неправильное указание военнослужащим своего банка или оформление доверенности родственникам на операции по его счетам», - объяснили в пятницу, 14 апреля, на брифинге в Министерстве обороны РФ.

Яркий пример такой ошибки - жалоба супруги контрактника на то, что семья более месяца не получала денежного довольствия.

Специалисты горячей линии выяснили, что ее муж, прибыв в пункт постоянной дислокации воинской части, открыл зарплатный счет в банке с тем же наименованием, что и дома.

Военнослужащий ошибочно посчитал, что это одна и та же финансовая организация, через которую его жена будет получать деньги по доверенности, заранее оформленной на ее имя. Однако банки, носящие одинаковое наименование, оказались независимыми друг от друга юридическими лицами.

Чтобы семья могла получать деньги, от военнослужащего потребовалось переоформить доверенность. Эта задача была решена при содействии операторов горячей линии.