Сетевое издание|18+|Суббота|15 апр 2023|13:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Семья бойца не получила деньги из-за путаницы с названием банков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На горячую линию Национального центра управления обороной Российской Федерации поступают звонки, большинство из которых связано с финансовым обеспечением добровольцев и военнослужащих, недавно заключивших контракты.

«Такое положение дел обусловлено необходимостью предоставления первичных документов, при проверке которых часто обнаруживаются неточности. Распространенной ошибкой является неправильное указание военнослужащим своего банка или оформление доверенности родственникам на операции по его счетам», - объяснили в пятницу, 14 апреля, на брифинге в Министерстве обороны РФ.

Яркий пример такой ошибки - жалоба супруги контрактника на то, что семья более месяца не получала денежного довольствия.

Специалисты горячей линии выяснили, что ее муж, прибыв в пункт постоянной дислокации воинской части, открыл зарплатный счет в банке с тем же наименованием, что и дома.

Военнослужащий ошибочно посчитал, что это одна и та же финансовая организация, через которую его жена будет получать деньги по доверенности, заранее оформленной на ее имя. Однако банки, носящие одинаковое наименование, оказались независимыми друг от друга юридическими лицами.

Чтобы семья могла получать деньги, от военнослужащего потребовалось переоформить доверенность. Эта задача была решена при содействии операторов горячей линии.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте