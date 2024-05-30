В ЕР предлагают стандартизировать меры поддержки многодетных семей в субъектах

30.05.2024 | 09:24

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», разработан единый стандарт мер поддержки многодетных семей. В него вошли 18 инициатив, которые помогут в реализации указа Президента РФ.

«В России каждая десятая семья - многодетная. Главная задача указа президента - обеспечить единообразие применения льгот, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности. В наш стандарт вошли наиболее эффективные практики», - отметила глава комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Например, в стандарт включили следующие меры: выплату регионального семейного капитала при рождении третьего ребенка, содействие улучшению жилищных условий многодетным семьям, льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой, бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона, содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей, компенсация на приобретение школьной формы и принадлежностей для учебы, развитие службы социальных нянь.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что ведомство вместе с «Единой Россией» поможет регионам завершить работу по принятию нормативных актов для исполнения указа Президента РФ.

«Мы ориентируем наши министерства на то, чтобы указ был реализован в полном объеме и чтобы интересы многодетных семей оставались на первом месте при принятии региональных актов. Регионы, помимо стандартов, установленных указом, могут вводить дополнительные меры поддержки. Здесь рекомендации «Единой России» были бы очень полезны», - отметила Баталина.

Также на площадке партии представили инициативы для включения в нацпроект «Семья», который президент поручил разработать в своем послании. Сбор предложений «Единая Россия» провела в регионах, их поступило более 3,5 тысячи.

«Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок - расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок - популяризация семейных ценностей», - рассказала Анна Кузнецова.

Все предложения в ближайшее время «Единая Россия» направит в правительство.