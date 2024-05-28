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Ликбез

Что такое показатель долговой нагрузки?

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Вопрос от интернет-пользователя

Банк не дает кредит из-за того, что у меня высокий показатель долговой нагрузки. Что это такое? У меня нет никаких просрочек.

Ответ специалиста

Показатель долговой нагрузки (ПДН) - это соотношение платежей по кредитам и ежемесячных доходов человека, рассказывают эксперты портала «Объясняем.рф».

С помощью такой оценки банк, перед тем как выдать кредит, проверяет, сможет ли клиент справиться с долгом.

«Если на выплату уходит от 50% доходов, то ваш показатель долговой нагрузки высокий», - объясняют специалисты.

Тогда в оформлении нового договора могут отказать.

Однако ПДН не учитывается, если человек берет льготный кредит на учебу, военную ипотеку с господдержкой.

Также это не касается реструктуризации кредита, если платежи уменьшаются.

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