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Общество

За упавшей березой на Рахманинова могут последовать другие

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Если бы владелец автомобиля Renault Logan припарковал машину на метр дальше, то спокойно поехал бы утром на работу. Но судьба-злодейка распорядилась иначе. Когда весь город спал, в Пензе бушевала стихия, и на иномарку, стоявшую напротив подъезда пятиэтажки на улице Рахманинова, обрушилась старая береза. Соседи этого не видели, но слышали.

«Дерево уже упало на машину - и все. А ветер ночью был порывистый, сильный», - рассказал житель дома № 22 на ул. Рахманинова Геннадий.

Кстати, в прошлом году в этом дворе подобное ЧП уже было.

«Повредили здесь машину из этого подъезда, тоже на багажник береза упала, но там, правда, была молния, все на глазах было. И каждый раз ходишь, а они так скрипят, когда ветер! Реально страшно становится, что сейчас тебя накроет», - отметила жительница дома № 22 на ул. Рахманинова Оксана.

Во дворе еще много старых деревьев, готовых в любой момент последовать примеру своей упавшей подруги. Некоторые нацелились на воздушные коммуникации, которые проложены по территории.

В областном центре в результате натиска стихии не удержалась на своем месте остановка в Терновке, на улице Токарной.

Накануне пензенские синоптики и МЧС предупреждали о том, что в регионе ожидается желтый уровень опасности в связи с порывами северо-восточного ветра от 15 до 23 метров в секунду.

Минувшие сутки не обошлись без происшествий и для одного из автовладельцев из Кузнецка. На его машину ветром сдуло остановочный павильон. В нем, кстати, находились люди, они не пострадали.

Без крыши над головой остались пассажиры общественного транспорта из села Трескино рядом с Городищем, где сильный порыв повалил автобусную остановку. В самом же районном центре снесло светильники с фонарных столбов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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