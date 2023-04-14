Воспитатели Спутника устроили день спорта

14.04.2023 | 16:11

Самые юные жители Города Спутника хорошо знают, что спорт - это здоровье. Пример им подают не только родители, но и воспитатели.

В детском саду «Спутник» устроили большой праздник по случаю Международного дня спорта.

Сначала малыши демонстрировали свои спортивные навыки. У детей они развиты и в гимнастике, и в дзюдо, и в тхэквондо, и в футболе, и в хоккее.

А затем и сами воспитатели доказали, что слово «спорт» для них не пустой звук, пробежав на скорость трехсотметровку по любимой тропе здоровья «Ритм».

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