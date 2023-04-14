В регионе заключение контрактов по госпрограммам держат на контроле

14.04.2023 | 11:35

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Пензенскую область в числе регионов, показавших лучшие результаты по заключению контрактов на строительство объектов по государственным программам.

Вице-премьер подчеркнул: нужно выполнить поставленную Президентом РФ задачу и сохранить набранные темпы дорожного и жилищного строительства.

«Также мы должны опережающими темпами развивать транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру. Поэтому обращаю внимание глав регионов на необходимость своевременной контрактации по государственным программам, так как от этого зависит завершение строительства всех запланированных объектов. Среди регионов, которые показали лучшие результаты по контрактации, могу назвать Нижегородскую область, Республики Мордовия и Бурятия, Пензенскую область, Республику Тыва, Саратовскую область и Чеченскую Республику», - отметил Марат Хуснуллин.

В пятницу, 14 апреля, пензенский губернатор Олег Мельниченко прокомментировал слова вице-премьера. Он сообщил, что заключению контрактов с подрядными организациями на выполнение строительных и ремонтных работ уделяется повышенное внимание.

«Четкая реализация национальных и федеральных проектов, государственных региональных программ - это новые дороги, школы, больницы, капитальный ремонт социально важных учреждений. Это качество жизни наших граждан. Поэтому работа по контрактации находится на жестком контроле.

Практически в ежедневном режиме мы проверяем процент готовности к заключению контрактов, оперативно принимаем решения, чтобы подрядные организации приступили к работе в срок, чтобы соблюдались графики ремонта и строительства, чтобы объекты сдавались в эксплуатацию к запланированным датам. За это отвечают как главы профильных ведомств, так и руководители администраций города и районов», - цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.