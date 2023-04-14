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Общество

На Пасху в Пензенской области покой граждан будут беречь 429 полицейских

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В воскресенье, 16 апреля, православные жители Пензенской области отпразднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху.

Мероприятия пройдут на 179 религиозных объектах в 123 населенных пунктах региона. Планируется, что них примут участие более 23 000 человек. Богослужения в Спасском кафедральном соборе возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Крестный ход начнется в воскресную полночь, а Великая вечерня - 16 апреля в 16:00.

Охранять покой граждан и общественную безопасность будут люди в форме.

«К обеспечению правопорядка будет привлечено 429 сотрудников полиции, в том числе и резерв, а также сотрудники Росгвардии и 244 представителя общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее стало известно, что в Пензе для усиления мер по антитеррористической защищенности Успенского кафедрального собора, Покровского архиерейского собора, Спасского кафедрального собора, церкви Святых Апостолов Петра и Павла задействуют бойцов ОМОНа. Они, в частности, будут пресекать попытки появления нетрезвых граждан в местах проведения религиозных мероприятий.

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