Пензенцев приглашают на пасхальные богослужения в Спасском соборе

14.04.2023 | 15:10

В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Спасском кафедральном соборе областного центра состоится пасхальное богослужение, который возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Богослужение начнется в 23:30, а ровно в полночь - крестный ход.

16 апреля в 16:00 запланирована Великая вечерня продолжительностью около 40 минут, которую также проведет владыка Серафим.

«На этом богослужении присутствуют архиереи митрополии и многие священники епархии, которые в пасхальную ночь служили в других храмах. Они вместе молятся, поздравляют друг друга и мирян с праздником Светлой Пасхи», - рассказали в пресс-службе Пензенской епархии.

Ранее стало известно, что в Пензенской области в третий раз пройдет акция «Пасха в каждом храме». Ее цель - на Светлой седмице сотворить молитву в полуразрушенных и заброшенных храмах. С их списком и временем проведения акции можно ознакомиться здесь.