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Общество

В Пензе озвучили число официальных зон летнего отдыха у воды

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В 2023 году в Пензе будут действовать три официальные зоны отдыха у водоемов: на ГПЗ, на реке Вяде (Светлополянское лесничество) и на озере Красный Куст на Барковке.

В преддверии купального сезона их должны привести в порядок: очистить от мусора, камней, опавшей листвы и сучьев, установить контейнеры, урны, скамейки, грибки, кабинки и туалеты, а также выкосить траву и оборудовать посты спасателей.

Об этом шла речь на заседании комиссии Пензенской гордумы в четверг, 13 апреля.

Начальник отдела контроля и санитарной очистки города управления ЖКХ Станислав Зотцев доложил, что также спасательный пост установят в районе ТЭЦ-1 на улице Чапаева.

Кроме того, по его словам, выделены средства для оборудования спасательных постов на диких пляжах на острове Пески, в Ахунах и на Засеке.

Спикер отметил, что в ближайшее время Роспотребнадзор планирует взять из водоемов, где размещены официальные зоны отдыха, пробы воды для микробиологических и санитарно-химических исследований.

Что касается пруда у горбольницы № 6, то там проводятся работы по расчистке и углублению дна. В прошлом году на это было выделено 27,5 млн рублей. После того как в августе 2022-го воду спустили до проектных отметок, жители ближайших районов стали жаловаться на зловоние, исходящее от огромного количества гниющих ракушек.

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