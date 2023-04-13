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Общество

В ГК Дилижанс готовить автобусы к лету начали еще весной

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Технические и сервисные работы проводятся как с автобусами, которые выйдут на дачные маршруты, так и с машинами, перевозящими горожан по Пензе.

«Учитывая, что в летний период у нас больше пассажиров с ограниченными возможностями, на всем транспорте, где возможно, мы будем приводить в порядок места, предназначенные для перевозки именно маломобильных групп граждан», - подчеркнул руководитель компании-перевозчика Андрей Фомин.

Особое внимание в Дилижансе уделяют подготовке автобусов для перевозки дачников. Для этих целей подбираются машины, где пассажирам будет удобнее провезти относительно крупногабаритные грузы со своих участков, а также тележки или мешки. В компании выражают надежду на то, что пассажиры оценят такой подход и со своей стороны будут бережно относиться к технике.

Добираться до своих участков на автобусах пензенцы смогут начиная с 22 апреля. Определены 19 маршрутов. Цена проезда относительно 2022 года не изменится.

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