За порчу георгиевской ленты можно лишиться свободы

02.05.2024 | 07:50

В преддверии Дня Победы депутат Госдумы Ольга Занко напомнила: за порчу георгиевской ленты предусмотрено суровое наказание.

Она уточнила: вины в том, что лента случайно выпала из рук или испачкалась, нет. А вот при осквернении ее группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета предусмотрен штраф в сумме 5 млн рублей или 5 лет лишения свободы.

Ольга Занко отметила, что в вопросе наказания очень важен мотив. Так, за ношение ленточки на сумке или закрепление на антенне автомобиля человека не оштрафуют. А вот если, например, публично растоптать ленту, записать это на видео и выложить в соцсети, это будет правонарушение, за которое предусмотрена ответственность.

«Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для нее - на груди у самого сердца. Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей», - цитирует Занко РИА Новости.

Всероссийская акция «Георгиевская лента» проходит с 24 апреля по 9 мая. Жителям Пензенской области ко Дню Победы раздадут в общей сложности более 40 000 таких символов воинской славы.