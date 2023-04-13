На Восточном кладбище разразился скандал из-за затопленной могилы

13.04.2023 | 18:32

Светлую память о себе оставила, но вечный покой обрела не сразу. Скандал разразился на Восточном кладбище. Родственники приехали хоронить заслуженного человека Екатерину Шоворгину. Но когда увидели могилу, растерялись.

«Там где-то выше колена воды. Естественно, мы возмутились этому», - рассказала племянница покойной Ольга Панина.

«Она ветеран труда, ветеран войны, у нее ордена, она 50-60 лет проработала в пользу государства. И ей два метра земли не дают? Болото дали, колодец!» - возмутилась племянница покойной Тамара Тряшкина.

Часа через два Екатерину Шоворгину все же смогли похоронить, уже на третьем участке, предложенном ритуальным агентом и наконец устроившем родных.

Сын ветерана говорит, хорошо, что взяли с собой успокоительное, трудно было бы пережить случившееся, особенно когда рекомендовали второй участок.

«Наверху - там, где, как бы помягче, где бомжей хоронят, на дороге. Спасибо родне, чисто из-за крика женского пошел на уступки, вызвал трактор, выкопали новую могилу», - отметил Александр Шоворгин.

В этой части Восточного кладбища рядом с соснами и березами, вероятно, поднялся уровень грунтовых вод. Зимой почва промерзла, еще не оттаяла. На соседнем февральском захоронении земля осела очень низко.

Могила, предназначенная для Шоворгиной, заполнилась водой быстро. Надо было откачать, но почему-то рабочие ритуальной компании этого не сделали. Как журналистам 11 канала пояснила агент, постарались решить проблему другим способом - подыскав новое место.

В Великую Отечественную Екатерина Яковлевна работала в колхозе, повзрослев, стала агрономом, вырастила сыновей. Она хороший человек, заслужила вечный покой. Помнить о ней родные будут всегда.