Губернатор проконтролировал ход работ на стройплощадке цирка

13.04.2023 | 16:47

Утром в четверг, 13 апреля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заехал на стройплощадку цирка, чтобы проконтролировать ход работ.

Сейчас там занимаются отделкой и устройством инженерных коммуникаций.

«Объект очень важный, следить за ходом его реконструкции буду постоянно», - написал глава региона в Telegram.

Первое представление в новом цирке должно состояться в марте 2024 года. Чтобы оно случилось, Олег Мельниченко поручил четко прописать этапы работ и ответственных за них людей.

«Такой подход позволит нам, во-первых, понять, насколько мы идем в графике, а во-вторых, персональная ответственность всегда хорошо мотивирует делать качественно и в срок», - пояснил он.

Аналогичным образом губернатор потребовал распланировать мероприятия по благоустройству территории рядом с цирком. Они должны проводиться параллельно.

«Меньше чем через год история этого долгостроя закончится, и мы снова будем гордиться пензенским цирком», - выразил уверенность глава региона.