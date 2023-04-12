В микрорайоне Заря начнется ремонт улицы Новоселов

12.04.2023 | 18:41

В четверг, 13 апреля, предполагается начать ремонт улицы Новоселов в микрорайоне Заря. Об этом сообщили в управлении ЖКХ города.

Дорожники приведут в порядок участок от улицы Ульяновской до остановки «Озеро». Им предстоит выполнить фрезерование, а затем уложить асфальтобетонное покрытие.

В управлении отметили, что перекрывать движение не будут, но предупредили о возможности автомобильных заторов.

«Убедительная просьба к автовладельцам предусмотреть дополнительное время для выезда из микрорайона Заря, а также не оставлять свои автомобили на проезжей части в зоне ремонта дороги», - обратились к пензенцам в управлении.

Жители Зари неоднократно жаловались на плохое состояние дороги на улице Новоселов. В соцсетях размещали снимки множества ям, которые образовались в асфальте. В Зарю людей согнали, единственная дорога вся уничтожена... Приехали ремонтники и сделали несколько заплаток. Это, что, ремонт?! Как была вся в ямах, так и осталась! У нас в Зарю одна дорога, аварийная и создающая аварийную ситуацию. Сколько еще эти издевательства терпеть?» - возмутился пензенец.

На обращения горожан отреагировали и сделали ямочный ремонт.