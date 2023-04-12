Сетевое издание|18+|Среда|12 апр 2023|19:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В микрорайоне Заря начнется ремонт улицы Новоселов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 13 апреля, предполагается начать ремонт улицы Новоселов в микрорайоне Заря. Об этом сообщили в управлении ЖКХ города.

Дорожники приведут в порядок участок от улицы Ульяновской до остановки «Озеро». Им предстоит выполнить фрезерование, а затем уложить асфальтобетонное покрытие.

В управлении отметили, что перекрывать движение не будут, но предупредили о возможности автомобильных заторов.

«Убедительная просьба к автовладельцам предусмотреть дополнительное время для выезда из микрорайона Заря, а также не оставлять свои автомобили на проезжей части в зоне ремонта дороги», - обратились к пензенцам в управлении.

Жители Зари неоднократно жаловались на плохое состояние дороги на улице Новоселов. В соцсетях размещали снимки множества ям, которые образовались в асфальте. В Зарю людей согнали, единственная дорога вся уничтожена... Приехали ремонтники и сделали несколько заплаток. Это, что, ремонт?! Как была вся в ямах, так и осталась! У нас в Зарю одна дорога, аварийная и создающая аварийную ситуацию. Сколько еще эти издевательства терпеть?» - возмутился пензенец.

На обращения горожан отреагировали и сделали ямочный ремонт.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 t.me/gkhpenza
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте