Жители Зари хотят пожаловаться на свои беды в Москву

17.03.2023 | 11:45

Терпение жителей Зари на исходе: единственная дорога в микрорайоне находится в ужасном состоянии. Из-за этого люди каждое утро стоят в огромной пробке.

В среду, 15 марта, на месте работала съемочная группа 11 канала. Местные жители уверяют, что на это время были пригнаны ремонтные службы. Как только оператор уехал, закончился и ремонт.

Люди планируют писать жалобы в приемную губернатора, мэра, главы администрации района, прокуратуру и приемную президента. Некоторые предлагают собрать митинг и пригласить федеральное телевидение, при этом рассказать люди хотят уже обо всех проблемах микрорайона.

«Чтобы все узнали, как школу и дома в Заре без канализации сдают и как обстоят дела с водой и канализацией в частном секторе, что на частный сектор не рассчитана канализация и уличное освещение отсутствует. А дорога вообще одна на всех. Начали строительство домов и школы, а подъездные пути не сделали, разбивают единственную дорогу грузовиками», - пишут пензенцы в группе района в Viber.

Один из активистов оставил сообщение в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Доведите хоть один объект до конца! В Зарю людей согнали, единственная дорога вся уничтожена... [14 марта] Приехали ремонтники и сделали несколько заплаток. Это, что, ремонт?! Как была вся в ямах, так и осталась! У нас в Зарю одна дорога, аварийная и создающая аварийную ситуацию. Сколько еще эти издевательства терпеть?» - потребовал ответа пензенец.

Ему ответил специалист из городского управления ЖКХ.

«14 марта подрядная организация приступила к работам по ямочному ремонту на улице Новоселов. Работы запланировано завершить до конца следующей недели (20-26 марта. - Прим. ред.). Дождитесь, пожалуйста, окончания работ», - написал чиновник.