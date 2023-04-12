Появились ответы на самые острые вопросы об электронных повестках

12.04.2023 | 11:58

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ответил на самые важные вопросы, касающиеся поправок к федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», которые были приняты Госдумой во вторник, 11 апреля.

В частности, поправки делают законной рассылку электронных повесток. Документ будет считаться полученным после его появления в личном кабинете на сайте госуслуг.

В отраслевом Telegram-канале «Мы - ИТ» Шадаев сообщил, что в личном кабинете пользователь сможет проверить, в каком военкомате он состоит на учете и имеется ли у него право на отсрочку. Если гражданин заметил ошибку, неточности, то он сможет через портал подать заявление на их исправление.

«Само уведомление о том, что выписана повестка, также придет в личный кабинет на госуслугах, если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-либо ограничительных мер будут приходить всегда», - заявил Максут Шадаев.

Известно, что ограничения против уклонистов (им запретят выезжать из страны, продавать квартиры, брать кредиты, регистрировать ИП, водить автомобиль) хотят вводить через 20 дней после получения повестки.

Отвечая на вопрос, что делать тем, кого призывают несмотря на право на отсрочку, глава Минцифры пояснил, что такого не должно случиться. Но если повестка все же придет, то ее можно будет обжаловать опять-таки через сайт госуслуг, подтвердив свое право пока не служить в армии и приложив необходимые документы.

«Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном, упрощенном режиме - в течение 5 дней», - пообещал Шадаев.

Он добавил: обращение рассмотрят региональные призывные комиссии, которыми руководят главы субъектов. Кроме того, у граждан остается возможность защищать свои права через суд.

«Кстати, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на госуслугах», - указал Максут Шадаев.

Также он дал разъяснения об автоматической постановке на учет в военкомат. После принятия поправок это будет делаться автоматически по достижении определенного возраста, идти никуда не понадобится.

Постановка на учет также будет отражена в личном кабинете на госуслугах.

«От пользователя потребуется только отследить изменения на портале и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос», - отметил Шадаев.

Он подчеркнул, что принятые поправки к законодательству не связаны с планами по возобновлению частичной мобилизации.

«Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая: повестки на срочную службу должны получать те, кого можно призвать и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, не должны их получить», - сказал Шадаев.