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Общество

На обновление Морозовского дендрария потратят 2,4 млн рублей

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Реконструкция участка на территории дендрария имени Г. Ф. Морозова и уход за ним оценены в 2 млн 371 тыс. 155 рублей.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступило Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Аукцион прошел с 28 марта по 8 апреля, а 10-го состоялось подведение итогов. Заявку подал только один участник, который и стал победителем.

Морозовский дендрарий расположен в Белинском районе. Он был основан в начале ХХ века как питомник и постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства региона, где представлено более 250 видов экзотических кустарников и деревьев из разных уголков мира.

В 2010 году памятник природы регионального значения пострадал от жестокой засухи. В 2016-м сотрудники Чембарского лесхоза расчистили более 6 гектаров территории. В 2021-м разработали проект реконструкции заповедного места.

В 2022-м началось обновление дендропарка: вырубка аварийных деревьев, уборка валежника и мусора, установка шлагбаумов. Работы продолжались и в 2023-м - в заповеднике вырубили около 100 сухостойных и аварийных деревьев, на площади около 10 га ликвидировали валежник и хлам.

Как сообщили в пресс-службе минлесхоза, в этом году в дендрарии будет высажено более 1 300 деревьев-экзотов. Под посадку новых растений запланированы и разбиты участки площадью 2 га.

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Источник — фото областного минлесхоза
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