Житель Пензы скончался, доказывая, что он жив

10.04.2023 | 09:55

Жителя Пензы по ошибке признали умершим. А пока мужчина доказывал, что жив, он скончался.

Ошибка была допущена в сентябре 2021 года. Пензенец проходил лечение в больнице № 6. После выписки ему перестали платить пенсию по инвалидности. Мать мужчины выяснила: согласно сведениям ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ее сын скончался в больнице и значится умершим.

Оказалось, что судебно-медицинское исследование трупа с данными горожанина проводилось на основании постановления отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе. В этом документе сообщалось, что было проведено опознание трупа (в действительности - нет).

Настоящую личность умершего установили - это оказался тезка пензенца.

Мужчина и его мать обращались в различные организации для восстановления своих прав. В итоге Министерство труда, соцзащиты и демографии Пензенской области аннулировало записи о смерти, и пенсионные права пострадавшего были восстановлены - в марте 2022 года. Таким образом, в течение 7 месяцев денег он не получал и жил на иждивении своей матери-пенсионерки.

Пензенцы обратились в суд с иском к ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина» и Министерству внутренних дел Российской Федерации о компенсации морального вреда.

Пока дело рассматривалось, горожанин, который ранее ошибочно был признан умершим, скончался.

«Ответчики иск не признали. Суд взыскал с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел России за счет средств казны Российской Федерации в пользу матери умершего 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Пензы.

Исковые требования к больнице оставили без удовлетворения, так как вина ее сотрудников не была установлена.