Сетевое издание|18+|Понедельник|10 апр 2023|12:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Житель Пензы скончался, доказывая, что он жив

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителя Пензы по ошибке признали умершим. А пока мужчина доказывал, что жив, он скончался.

Ошибка была допущена в сентябре 2021 года. Пензенец проходил лечение в больнице № 6. После выписки ему перестали платить пенсию по инвалидности. Мать мужчины выяснила: согласно сведениям ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ее сын скончался в больнице и значится умершим.

Оказалось, что судебно-медицинское исследование трупа с данными горожанина проводилось на основании постановления отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе. В этом документе сообщалось, что было проведено опознание трупа (в действительности - нет).

Настоящую личность умершего установили - это оказался тезка пензенца.

Мужчина и его мать обращались в различные организации для восстановления своих прав. В итоге Министерство труда, соцзащиты и демографии Пензенской области аннулировало записи о смерти, и пенсионные права пострадавшего были восстановлены - в марте 2022 года. Таким образом, в течение 7 месяцев денег он не получал и жил на иждивении своей матери-пенсионерки.

Пензенцы обратились в суд с иском к ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина» и Министерству внутренних дел Российской Федерации о компенсации морального вреда.

Пока дело рассматривалось, горожанин, который ранее ошибочно был признан умершим, скончался.

«Ответчики иск не признали. Суд взыскал с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел России за счет средств казны Российской Федерации в пользу матери умершего 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Пензы.

Исковые требования к больнице оставили без удовлетворения, так как вина ее сотрудников не была установлена.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте