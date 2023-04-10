В Пензе допускают провокации на День Победы

10.04.2023 | 09:01

В понедельник, 10 апреля, на совещании в региональном правительстве обсудили подготовку к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам министра внутренней и информационной политики Павла Маслова, в этом году особое внимание уделят безопасности участников мероприятий.

«В условиях действующего режима базовой готовности возможны провокации, связанные с недружественными действиями зарубежных государств», - пояснил чиновник.

Он рассказал, что подготовка началась еще в декабре прошлого года, в условиях спецоперации борьба с нацизмом получила новый смысл.

Мероприятия начнутся с 2 мая, в Пензе основные пройдут в период с 6-го по 9-е.

По традиции в планах - благоустройство мест захоронения бойцов, организация массовых мероприятий, приведение в порядок монументов, чествование ветеранов, раздача георгиевских лент (около 40 000 штук), шествие «Бессмертного полка», акции по высадке деревьев.